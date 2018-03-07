Самі ковалі свого щастя

Поєдинки дванадцятого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги зайвий раз засвідчили влучність винесеного до заголовка прислів’я. Скажімо, досвідчений 77-річний наставник запорізької «Орбіти» Володимир Бузаєв, аби перед вирішальними баталіями за місце в чільному квартеті з «Білозгаром» і «Волинню» не псувати настрою ні собі, ні підопічним, відіслав на «розтерзання» «Хіміку» резервісток на чолі зі своєю ученицею Іриною Комісаровою.

Тож і підсумок двобою в Южному закономірний — 3:1, 3:0 на користь незаперечних фавориток. Натомість тернопільській «Галичанці-ТНЕУ-Гадз», яка напередодні в пропущених матчах восьмого туру дозволила «Орбіті» в Запоріжжі випередити себе на дві перемоги та відтіснити на четверту позицію, не було, так би мовити, куди відступати перед вояжем до Вінниці на повторне побачення з уже згаданим «Білозгаром». Цілком імовірні дві наступні невдачі від чинних віце-чемпіонок України і взагалі могли позбавити «Галичанку» місця серед еліти.

Підопічні Віктора Туркули, на щастя, до критичних зауважень як наставника, так і своїх прихильників, хоча і частково, та дослухалися. Не займатиму газетну площу розмірковуваннями про їхню максимальну самовіддачу чи згуртованість колективу. Однак поступившись на «більше-менше» (24:26) у першій партії дебютного поєдинку, в трьох наступних, необхідних для перемоги, так само стали ковалями свого щастя — 25:14, 25:16, 25:20. Утім тривожний стартовий відрізок, вочевидь, не став для них повчальним уроком перед повторною зустріччю. Ніби і не надто заслужили на критику Олена Стасівська, Оксана Мадзар, Оксана Яковчук із подругами. Але навіть уболівальники команди зі стажем навряд чи пригадають, чи їхні улюблениці колись та поступалися у трьох підряд сетах із мінімальною різницею в рахунку — 23:25, 26:28, 24:26.

Одне слово, гандикап в одну перемогу над «Білозгаром» і відставання на одну звитягу від «Орбіти» означає для «Галичанки» надзвичайно напружену кінцівку першого етапу чемпіонату. В передостанньому турі конче буде потрібно домогтися позитивного результату в домашніх зустрічах із «Волинню». І, звісно, втрачати очки у виїзних матчах з аутсайдером, столичним «Фаворитом», аж ніяк не мають права.

Підсумки ще двох протистоянь дванадцятого туру: «Сєверодончанка» — «Регіна» — 3:0, 3:0, «Фаворит» — «Волинь» — 0:3, 0:3.

Домашні поєдинки тринадцятого туру з луцькою «Волинню» «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» проведе найближчих п’ятниці-суботи, 9—10 березня. Початок першого — о 18-й годині. А повторний суботній, до уваги прихильників команди, розпочнеться о 12-й годині.

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