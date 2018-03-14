Скористайтеся засобами електронного зв’язку

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. До другого травня 2018 року триває кампанія декларування доходів громадян.

Для зручності та заощадження часу фахівці податкової рекомендують всім охочим переходити до більш сучасних та зручних способів звітування до податкових органів. Маються на увазі засоби електронного зв’язку. Через електронний кабінет платника, скажімо, є можливість дізнатися про отримані доходи та утримані податки, а також підготувати, заповнити та надіслати декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб в електронному вигляді. Бланк декларації та інструкцію щодо її заповнення розташовано на офіційному веб-сайті ДФС України (www.sfs.gov.ua).

Щоб подати декларацію в електронній формі платник податків має отримати безкоштовний електронний цифровий підпис, що видається Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС. Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису можна на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФC України (acskidd.gov.ua) у розділі «Реєстрація користувачів».

Для зручності платників у Тернополі працює відділ реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, який знаходиться в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ