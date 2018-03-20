Спочатку нове прізвище, а в дужках — змінене

При заповненні декларації про майновий стан та доходи в рядку 3 «Згідно з даними паспорта» вказуються прізвище, ім’я, по-батькові платника податку на доходи фізичних осіб. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або в наступному за ним році платник змінив прізвище (ім’я, по батькові), в рядку 3 необхідно зазначити спочатку нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — попереднє.

Фізичні особи, які відповідно до норм Податкового кодексу зобов’язані та/або мають право подати декларацію, починаючи з 1 січня 2018 року повинні звітувати за новою її формою. Граничний термін подання декларацій — 2 травня 2018 року.

Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору, зазначені в поданій річній декларації, кожен зобов’язаний сплатити самостійно до 1 серпня 2018 року.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ