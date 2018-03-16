Схожі, бо любляться

Мабуть, ви не раз чули (чи й самі називали), як, споглядаючи ту чи іншу пару, хтось із найпильніших робив висновок: «А ви такі схожі між собою… Ніби не чоловік і дружина, а брат і сестра…» Тепер те, що влучно підмітили у народі, отримало наукове підгрунтя.

Щоправда, за океаном. Але можна не сумніватися, що ці висновки стосуються й українського люду. Тим більше, що у нас віддавна побутують чимало приказок на цю тему: від поетичної «Схожі, як дві краплі води» та нейтральних «Наймиліша спілка — чоловік та жінка» до не зовсім етичних «Чоловік і жона — одна сатана», «Зібрав чорт пару — Карпа і Варвару».

Отже, американські вчені дійшли висновку, що з часом чоловік і дружина не тільки стають схожими характерами, а й набувають зовнішньої схожості. Причому іноді ця подібність настільки сильна, що їх можна сприйняти за вихідців з однієї сім’ї.

Науковці з Єльського університету зібрали фотографії подружжя, які прожили разом не менше 25 років. Потім вони порівняли ці світлини зі знімками цих самих людей, зробленими до шлюбу або на перших етапах співжиття. Постійний візуальний аналіз фотографій підтвердив, що з роками чоловік та дружина стають дедалі більше схожими одне на одного не тільки внутрішньо, а й зовнішньо.

До того ж установлено чітку тенденцію: чим щасливіше сімейне життя, тим сильніша схожість. Учені вважають, що чоловік і дружина часто копіюють одне одного, навіть не помічаючи цього. Особливо це помітно у звичках. Встановлено, наприклад: якщо чоловік кидає курити і вживати алкоголь, то ймовірність того, що те саме зробить дружина, виростає уп’ятеро! Така ж пряма залежність помічена й у заняттях спортом, зверненні до лікарів і так далі.

Заокеанські соціологи та психологи вважають, що спочатку як чоловіки, так і дружини часто схильні вибирати супутників життя серед тих, з ким у них є щось схоже в зовнішньому вигляді. Тож чим більше наречені зовні схожі одне на одного, тим більше шансів, що у них буде довге і щасливе сімейне життя.

А в Україні зауважили ще й таке: чим більше любляться чоловік і дружина, тим подібнішими між собою стають. Тож порада насамперед для жінок: якщо вважаєте себе королевою, то кохайте чоловіка якнайсильніше. І він неодмінно стане королем, а жити з королем, погодьтеся, таки приємно! Те ж саме стосується і чоловіків. Любіть — і матимете вдома королеву!

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.

Фото з вільних джерел