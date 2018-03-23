Таки — треті

Перед завершальними поєдинками чотирнадцятого туру першого етапу чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги залишалося невирішеним тільки єдине принципове запитання. Хто з двох конкурентів — тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» чи запорізька «Орбіта» — посяде в чільному квартеті третю позицію і розпочне фінальний турнір претендентів на медалі з одним призовим балом.

На радість прихильників «Галичанки» підопічні Віктора Туркули, який другого ігрового дня відсвяткував 35-й день народження, свого наставника не засмутили. «Суха» перемога у виїзному дебютному матчі зі столичним «Фаворитом» (25:22, 25:17, 25:19) і виграш у повторному в чотирьох сетах (26:24, 25:10, 24:26, 25:11) допомогли команді не тільки наздогнати конкуренток за кількістю здобутих перемог, а й випередити їх за додатковими показниками. Адже запорізькі волейболістки, так само на «сухо» здолавши в гостях луцьку «Волинь» у першій зустрічі, в другій поступилися в чотирьох партіях.

Ще в двох протистояннях завершального туру результати більш ніж очікувані: «Білозгар» (Вінниця) — «Регіна» (Рівне) — 3:0, 3:0, «Хімік» (Южне) — «Сєверодончанка» (Сіверськодонецьк) — 3:0, 3:0.

Перший із двох фінальних турів відбудеться в Луцьку з 30 березня по 1 квітня. В п’ятницю, 30 березня, «Галичанка» зустрінеться з «Волинню». Наступного дня — з «Орбітою». А в неділю, першого квітня, поміряється силами із «Хіміком». Лауреати ж чемпіонату стануть відомі після проведення в Южному на Одещині другого фінального туру, який відбудеться 10—12 квітня.

Фото автора