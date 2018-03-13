Тарас Радь слів на вітер не кидає

Як і під час нещодавніх зимових Олімпійських ігор, старти XII зимових Параолімпійських ігор у південнокорейському Пхенчхані не можуть залишитися поза увагою прихильників спорту Тернопільщини. Адже в складі національної збірної України і наш земляк, студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь.

Після виступів у двох стартових дисциплінах, біатлонному спринті чоловіків категорії сидячи, де наймолодший серед співвітчизників вісімнадцятирічний Тарас Радь фінішував четвертим через промах по останній з десяти мішеней, і лижних перегонів на довгій дистанції довжиною п’ятнадцять кілометрів (сьоме місце) телевізійники з «UA:Першого», які є офіційними трансляторами Параолімпіади в Україні, навіть узялися підбадьорювати атлета. Мовляв, для такого віку це вже надзвичайно успішний виступ. На що підопічний заслуженого тренера України Віктора Федорчака, дещо навіть здивувавши очевидно не надто обізнану журналістку, без тіні сумніву відповів: обов’язково завоює параолімпійську медаль ще на цих іграх. Причому золоту. Лижні перегони не є його пріоритетом, а ось у суперечці стріляючих лижників неодмінно готовий показати найвищий результат

І ось сьогодні вночі, коли в Україні тільки збиралися зустрічати світанок, Тарас Радь продемонстрував, що слів на вітер не кидає. Біатлонні перегони на середній дистанції довжиною 12,5 кілометра завершилися його незаперечним тріумфом. Закривши всі двадцять мішеней уже на чотирьох вогневих рубежах, Тарас зупинив хронометр на позначці 45 хвилин 35,6 секунди. Срібний призер, американець Даніель Кноссен, в активі якого вже були перемога і друге місце на цій Параолімпіаді, так само влучно відстрілявшись, відстав на одну хвилину і дві секунди

Щирі вітання новоспеченому параолімпійському чемпіонові, його наставникові, рідним і близьким, колективам тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», вихованцем яких є один з героїв Параолімпіади в Пхенчхані. І, без сумніву, тримаймо за Тараса кулаки. Адже попереду в нього і спринтерські лижні перегони, і найближчої п’ятниці, 16 березня, біатлонний старт на довгій дистанції в п’ятнадцять кілометрівУчора збірна України вийшла на друге місце в командному заліку Параолімпіади, випередивши нейтральних параолімпійських атлетів з Росії. В активі наших земляків уже п’ятнадцять медалей — п’ять золотих, чотири срібних і шість бронзових. Попереду тільки збірна США, яка завоювала на одне «золото» і дві медалі загалом більше

На фото: щасливий параолімпійський чемпіон Тарас РАДЬ після урочистого вшанування лауреатів біатлонних перегонів

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