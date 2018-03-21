Труднощі на заваді не стали

Коли за вікном хурделиця, важко повірити в те, що тиждень тому березень нагадав про себе відчутним підвищенням температури і стрімким таненням снігу. Однак труднощі не злякали організаторів відкритого чемпіонату всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» із біатлону.

Останні насамперед вдячні Федерації біатлону Тернопільщини та своїй обласній організації, які з допомогою робітників, волонтерів, прихильників найпопулярнішого зимового виду спорту змогли належним чином підготувати до змагань трасу навчально-спортивної бази в Підгородньому. Тож заступник голови ВФСТ «Колос» Михайло Вінтоняк, вітаючи стріляючих лижників сільського товариства з Київської, Сумської і Тернопільської областей, їхніх друзів-суперників з «Динамо», Збройних сил, освітянського товариства, висловив упевненість, що найсильніші будуть визначені в чесній спортивній боротьбі.

Хоча дистанції і довелося скорочувати, нема сумніву, що так воно і сталося. Тому доволі численну кількість уболівальників, серед яких через емоційне сприйняття напружених баталій важко було не розгледіти батьків юних стріляючих лижників, не могли не потішити успіхи підопічних заслуженого тренера України Ігоря Починка, Назарія і Тетяни Буриків, Людмили Сагайдак, Василя Кирилюка, Івана Стецюка, відомої динамівської наставниці Ірини Меркушиної. В спринтерських перегонах дорослих подвійну перемогу здобули брати Роман і Руслан Бригадири, а також Олександра Меркушина. В різних юнацьких вікових групах — Давид Драбик, Іванна Пазинюк, Віталій Мандзин, Олександра Усенко, Степан Матляк, Катерина Дідич, Ольга Процик. А ще призерами стали Юрій Крикончук, Катерина Ільницька, Назар Парадовський, Анастасія Повар, Софія Фероян, Костянтин Марцинюк, Тарас, Ірина і Тетяна Тарасюки, Ксенія Партола, Аліна Бауер.

Юні тернопільські біатлоністи доволі впевнено почувалися і у вогневій підготовці. Під час стрілецької естафети так і не дозволили конкурентам піднятися на п’єдестал пошани в двох юнацьких вікових групах. Перемога дісталася Іванні Пазинюк з Іваном Рогацьким і Олександрі Меркушиній із Назаром Парадовським. Другі місця вибороли Діана Смолій з Юрієм Крикончуком і Олександра Усенко з Михайлом Павлюком, треті — Ольга Славська з Романом Ділаєм та Катерина Ільницька з Назаром Фецаком. Причому п’ятеро з цих дуетів аналогічними досягненнями відзначилися і в завершальний змагальний день, коли визначалися лауреати в змішаній естафеті. Хіба також уже згадані Анастасія Повар і Давид Драбик зуміли випередити конкурентів і завоювати третє місце в старшій з них.

Тож не дивно, що і в командному заліку перемога дісталася збірній Тернопільської обласної організації «Колоса». Стріляючі лижники із Сумщини на другому місці, Київщини — на третьому. Ще один офіційний представник ВФСТ «Колос» Віктор Мудрак, голова тернопільської обласної організації Георгій Гунтік, президент Федерації біатлону Тернопільської області Віктор Щур, головний суддя змагань Ігор Починок нагородили лауреатів медалями і дипломами, а найкращих біатлоністів — біговими лижами.

Натомість батьки і тренери учасників, окрім слів подяки керівництву сільського товариства за відновлення змагань, які багато років були традиційними, висловили сподівання, що «містечкові» проблеми з розвитком біатлону на Тернопільщині, які виникли через недолуге, на думку багатьох, реформування галузі фізичної культури і спорту, нарешті будуть розв’язані. Погодьтеся, нонсенс, коли під час навчально-тренувального процесу в зимовий період юним біатлоністам не видають зброї тільки через те, що в когось… вихідний.

На фто: вгорі — переможців змагань в естафеті нагородили Віктор ЩУР і Георгій ГУНТІК; під час змагань.

Фото Олександра СТЕПАНЮКА

