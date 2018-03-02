Удруге — найкращі

Під завісу XXIII зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхенчхані, коли більшість нагород найпрестижніших змагань сучасності вже знайшли своїх власників, визначилися і лауреати фестивалю «Спортивна зима», який щорічно проводить всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Чотирнадцять команд-переможців зональних стартів із дванадцяти областей нашої країни зібралися на туристичній базі «Сонячна долина» в Боянах Новоселицького району Чернівецької області, аби продемонструвати свою майстерність у лижному слаломі і боулінгу.

В обох цих видах відмінно виступили прихильники здорового способу життя з Тернопільщини. Набравши в підсумку 46 очок, наші земляки другий рік підряд стали переможцями всеукраїнського фестивалю «Спортивна зима». Найближчі конкуренти з Кіровоградської, Полтавської, Хмельницької і Чернівецької областей, відставши на шість балів, гуртом розділили друге місце. А третє вибороли фізкультурники із Запорізької і Львівської областей.

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» щиро вітає з перемогою Поліну Говорченко, Софію Канічук, Юрія Романіва і Давида Штандрика. Нагороди і цінні призи лауреатам вручив директор всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Тарас Заруда.

Фото з архіву тернопільського «Спорту для всіх»