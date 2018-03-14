Усе популярніше

У Тернопільській ОДПІ розповіли про результати роботи та особливості подання звітності електронними засобами зв’язку. Начальник відділу електронних сервісів та звітності Любов Воловоденко повідомила, що лише в лютому цього року прийнято 38100 документів податкової звітності та звітності з єдиного внеску .

Причому понад 71,8 відсотка звітності прийнято засобами телекомунікаційного зв’язку. В тому числі 19,2 відсотка — з використанням електронного кабінету платника.

Для подання звітності електронно на веб-порталі ДФС функціонує сервіс «Електронний кабінет платника». Аби почати ним користуватися потрібно зайти за посиланням cabinet.sfs.gov.ua та в приватній частині (особистому кабінеті) вибрати режим «Введення звітності», який надає користувачу можливість створити, редагувати, підписати та надіслати звітність до контролюючих органів.

У разі виникнення питань із приводу користування електронним кабінетом платники податків мають можливість звернутися до ДФС за телефоном 0-800-501-007.

У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ можна відвідати тренінги та отримати практичну допомогу щодо електронного заповнення звітності. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ