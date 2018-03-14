У Львові — національний податковий форум

Державне підприємство «Сервісно-видавничий центр» за участі провідних фахівців Державної фіскальної служби України та інших фахівців з питань оподаткування запрошують тернопільських підприємців взяти участь у національному податковому форумі «Трансферне ціноутворення, Прибуток. ПДВ». Він відбудеться в п’ятницю, 23 березня 2018 року.

Місце проведення форуму: м. Львів, пл. Міцкевича,1, конференц-зал. Вартість участі у форумі — 3500 гривень із ПДВ за одну особу. За умови участі двох осіб від одного підприємства — 3200 гривень із ПДВ за одну особу, трьох і більше — 2900 гривень із ПДВ за одну особу. У вартість форуму входить методична література, кава-пауза, обід.

Для детальної інформації звертайтеся за телефонами: (0352) 43-02-85, (067) 940-41-00. Електронна скринька: svc_18@ukr.net.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ