Хто в районі найсильніший

Нещодавно в Гусятині аматори малої ракетки не розійшлися доти, доки не визначили найсильніших. Напружені баталії за звання лауреатів першості району з настільного тенісу, як і зазвичай, завершилися перемогою найсильніших.

У турнірі чоловіків Роман Іванків із Копичинців тріумфував, здолавши у вирішальному поєдинку земляка Михайла Надія. А відзнаки за третє місце дісталися Іванові Голичу зі Старого Нижбірка. Природно, що Іванків з Надієм перемогли і в командній першості, випередивши дует зі Старого Нижбірка в складі вже згаданого Івана Голича і Петра Іванкова. А третє місце завоювали Василь Осадчук і Дмитро Фітькайл із Нижбірка.

Натомість турнір дівчат завершився подвійним успіхом студенток Гусятинського коледжу ТНТУ імені І. Пулюя Ірини Господарик і Вікторії Гримлюк. Компанію на п’єдесталі пошани їм склала Тетяна Яворська з Постолівки. Лауреати змагань, проведених за сприяння адміністрації коледжу, нагороджені грамотами і медалями районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх».

А. КУЗИК,

директор «ФСТ «Колос — спорт для всіх».

Фото з архіву автора