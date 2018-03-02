Хто добре підготувався, той і перемагає

Напередодні чемпіонату України з кікбоксингу за версією WPKA, який наприкінці минулого тижня відбувся в столиці нашої держави, найсильніші тернопільські бійці всіх вікових категорій дістали можливість перевірити свій рівень готовності до відповідальних вітчизняних стартів під час відкритого Кубка Тернополя. На ринг спортивного клубу, який має ім’я рідного міста, тоді вийшли близько сотні атлетів з нашого обласного центру, Заліщиків і Волочиська на Хмельниччині.

Змагання засвідчили високий рівень техніки кікбоксерів, їхню наполегливість і волю до перемоги. Сказане передусім стосувалося збірної Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Саме підопічні Сергія Колесника та Ігоря Кріля вибороли головний приз турніру.

А об’єднавшись із найкращими вихованцями заліщицької «Спарти» в збірну області, переконливо довели, що і на всеукраїнській арені не пасуть задніх. У Києві десять наших земляків гуртом завоювали шість золотих, дві срібні і сім бронзових нагород. По дві золоті медалі в своїх вікових групах і вагових категоріях у різних дисциплінах на рингу вибороли Артем Сварян і Роман Воробець, на татамі — дев’ятирічний Ілля Дашкін. Відзнаки за друге місце дісталися старшим за них на три роки Олександрові Мітюрьову та Антонові Чвачу. А третє місце вибороли Максим Смаль, Олександр Мітюрьов, Олександр Шаванов, Володимир Чулик і Станіслав Проданик із Кевіном Рябошапкою, які боролися на татамі.

Про участь тернопільських кікбоксерів у змаганнях потурбувалися управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, представництво Федерації кікбоксингу України в Тернопільській області і спортивні клуби «Тернопіль» та «Спарта». Окрім згаданих спеціалістів, бійців до змагань готували Володимир Вацик, Василь Савчук і Володимир Чулик.

Фото з архіву Ірини КУШНІР