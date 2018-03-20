Хто платить військовий збір?

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Відповідно до Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163.
Об’єктом оподаткування резидента є:
— загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
— доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
— іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
Об’єктом оподаткування нерезидента є:
— загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;
— доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
Ставка військового збору складає 1,5 відсотка.
Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон — 43-46-10.
Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ