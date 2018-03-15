Вільне життя
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15.03.2018 автор:  Вільне Життя

Церковний орден — журналістці

За заслуги з відродження духовності в Україні, утвердження Помісної Української Православної Церкви та з нагоди 70-річчя від дня народження нашу колегу Галину Садовську нагороджено орденом святого Юрія Переможця. З благословення предстоятеля УПЦ Київського Патріархату Святійшого Патріарха Філарета високу нагороду ювілярці вручив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Вітаючи Галину Дмитрівну, Високопреосвященнійший владика наголосив на тому, що про талант і багаторічну працю ювілярки в царині відродження духовності, утвердження духовних та моральних цінностей у суспільстві знають не тільки в Тернополі, а й далеко за його межами.

«Святійший Патріарх нагородив Галину Дмитрівну орденом святого Юрія Переможця, який відомий як непримиренний борець зі злом, неправдою і несправедливістю. Нехай цей святий буде добрим прикладом в праці щодо духовного просвічення народу і оздоровлення нашого суспільства», — сказав архієпископ Тернопільський і Кременецький.

Окрім цього, Галину Дмитрівну також нагороджено відзнакою міського голови Тернополя.

Віра КАСІЯН.

Фото авторки

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