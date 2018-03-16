Час визначатися з пріоритетами

У манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності відбувся чемпіонат України з легкоатлетичного двоєборства серед вихованців ДЮСШ і СДЮШОР 2003 року народження та молодших. За нагороди змагань боролися майже вісім сотень юних прихильників «королеви» з усіх куточків нашої держави.

Причому переважна більшість фахівців не могла не відзначити, що старти за таким форматом є надзвичайно корисними як для самих атлетів, так і для їхніх наставників. Адже в 13—15-річному віці вже час визначатися з пріоритетними видами. Оцінити, хто чого вартий у протистоянні з ровесниками, однозначно — погляд на перспективу. Особливо, коли врахувати, що для більшості змагання стали дебютними на високому національному рівні.

За підсумками чемпіонату перемогу в командному заліку виборола ДЮСШ «Олімп» з Білої Церкви на Київщині. В когорті найсильніших і вихованці відділення легкої атлетики Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Шістнадцята позиція в суперечці 75-ти вітчизняних спортивних шкіл, погодьтеся, гідна поваги. З особистих досягнень варто відзначити сьоме місце Максима Клименка за підсумками бігу на 60 і 200 метрів, дев’яте Ігоря Танасійчука (60 метрів і стрибки в довжину), п’ятнадцяте Романа Пухонського (200 і 400 метрів). А серед юних прихильників спортивної ходьби відзначилися Денис Янусь, Любов Губанова, Олександра Франків. Тернопільські легкоатлети тренуються під керівництвом Олени Клименко, Віри Зозулі і Наталії Гавронської.

Участь у змаганнях також узяли вихованці Зборівської ДЮСШ. Третім місцем у бігу на 800 метрів і п’ятим — на 1500 метрів свого наставника Володимира Небельського порадувала Уляна Рава. Залікові очки до скарбнички збірної області також поклали Андріана Антонюк і Марія Мочук.

На фото: юні зборівські бігунки зі своїм наставником Володимиром НЕБЕЛЬСЬКИМ (вгорі); вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву навчальних спортивних закладів