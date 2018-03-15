ЗА ДАР ДЕРЖАВНОСТІ. Від імені синоду єпископів Києво-Галицького Верховного архієпископства глава УГКЦ Святослав оприлюднив послання з нагоди відновлення Української державності. У документі єпископи УГКЦ закликають приєднатися до подячних молитов Господу з нагоди об’єднання УНР і ЗУНР, яке відбулося 100 років тому і сприяло відновленню і збереженню державності нашого народу. Особливі молитви єпископи підносять за душі тих, котрі в цих визвольних змаганнях віддали життя з любові до Батьківщини і своїх ближніх, виборюючи право будувати життя у вільній «рідній хаті». «Запрошуємо всіх до ревної молитви: подячної — за дар свободи і державності; покаянної — за гріхи, якими кожен з нас і весь народ упродовж своєї історії, коли-небудь зневажив Бога і Його святий закон; благальної — про Боже благословення для нашого народу, про мудрість для його провідників, про мужність і здоров’я для його вірних будівничих, а зокрема — для його жертовних захисників на фронті», — зазначається в посланні.

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БІЛЬШ НІЖ ВИДАТНИЙ ДІЯЧ. Ще частину вулиць Києва перейменувала столична міська рада. Серед тих, що отримали нове найменування, й вулиця імені Ванди Василевської у Шевченківському районі міста: тепер вона матиме ім’я нашого земляка Богдана Гаврилишина. Так, на думку заступника міського голови — секретаря Київради Володимира Прокопіва, «Гаврилишин вже давно більш ніж громадський діяч. Він — геніальний представник нової генерації українців». До того ж ідею такого перейменування підтримали й кияни. Адже протягом двох місяців на сайті КМДА тривало громадське обговорення щодо відповідного перейменування. І таку ідею підтримали 769 осіб із 955.

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ЗАГРОЗА СТРАШНІША, НІЖ КОРУПЦІЯ І КРЕМЛЬ. Міжнародний аналітик Пітер Дікінсон зазначає: «У Центральній і Східній Європі не тільки чехи прагнуть залучити більше українських мігрантів. У країнах Балтики та на Балканах національні уряди також спрощують правила на ринку зайнятості та шукають способи, як закріпити на місцях українських робітників. Для цього відкрито безліч спеціальних агентств, розгорнуто агітаційні кампанії. Всі вони борються за людський ресурс — клондайк висококваліфікованої і недооціненої робочої сили в Україні. Але відплив працівників у Центральну та Східну Європу створює серйозні проблеми для самої України. Водночас нинішня прірва між рівнями життя у ній та найбідніших країнах ЄС робить неминучим подальший відплив населення… Якщо українська влада в терміновому порядку не вирішить це питання, депопуляція стане набагато більшою загрозою, ніж корупція і Кремль».

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А ПІДТРИМКА — НЕ БЕЗКОРИСНА? Віце-президент Академії економічних наук України Анатолій Пешко стверджує: «США глибоко байдуже майбутнє нашого народу і нашої країни. У себе вони заборонили будівництво місць для зберігання ядерних відходів, зате запланували перенести його до нас, у Чорнобиль. Мало того, що в Україну, але ще й поблизу Києва. Максимальний термін служби контейнерів для ядерних відходів близько 100 років, але це абсолютно не виключає імовірності всіляких аварій, на кшталт чорнобильської. Розміщення таких ядерних захоронень поблизу міст — це просто трагедія і катастрофа для всього українського народу».

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ЗГАДАЛИ ТОГО, КОГО ЛЮБИЛИ. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві провели духовний вечір пам’яті, приурочений 85-річчю з дня народження світлої пам’яті блаженнійшого Любомира Гузара. Вшанування пам’яті розпочалося з молитви у крипті, де похований владика Любомир. Її очолив предстоятель УГКЦ Святослав. Потім у храмі відбувся духовний вечір під назвою «Мрія здійснилася». У своєму слові верховний архієпископ греко-католиків зазначив, що «у такий родинний теплий спосіб серед холодної київської вечірньої погоди ми зійшлися до нашого батька блаженнійшого Любомира, щоб привітати з днем народження».

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ВИКЛИК ДЛЯ САПЕРІВ. За попередніми оцінками ООН, розмінування на Донбасі займе щонайменше десять років. Для порівняння: у Хорватії цей процес триває 19 років, в Азербайджані — 17. За приблизними оцінками експертів, його вартість становитиме 500—600 мільйонів доларів. Україна увійшла до першої п’ятірки країн за складністю розмінування — разом з Афганістаном і Ліваном. Наша складність у тому, що до нас прилітають прострочені боєприпаси, десять відсотків з яких не вибухають. Це велика проблема для саперів. Друга проблема в тому, що Росія не є підписантом конвенції про заборону використання протипіхотних мін, тож їх дуже багато, а працювати з ними складно.

За інформаціями видань RISU, «День», «Сільські вісті», «Україна молода», «Українське слово».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел