Шевченкове слово лунало у Шманьківцях

У Шманьківцях на Чортківщині відбувся мітинг, приурочений 204-й річниці з дня народження великого українського поета і пророка Тараса Шевченка. Організували захід учителі й учні місцевої школи біля пам’ятника Великому Кобзареві, який встановлено ще в далекому 1992 році.

З вітальним словом до присутніх звернулася сільський голова Надія Ніколайченко. Директор школи Богдана Гермак розповіла про нелегку долю українського поета. Разом із учителем музики Мстиславом Гуменюком усі присутні виконали твори Великого Кобзаря «Реве та стогне Дніпр широкий», «Думи мої, думи…» та інші. Учні Ілона Данчишин, Діана Магеровська, Назар Бурдяк та Анастасія Литвин декламували вірші поета.

Максим ОГОРОДНИК.

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