І двоєборство, і довгий цикл

Утішні новини від тернопільських богатирів, які займаються гирьовим спортом. Нещодавно взяли участь у трьох всеукраїнських турнірах і в усіх виступили успішно.

Спортивний комплекс Національного медичного університету імені О. Богомольця в столиці традиційно став ареною проведення чемпіонату України серед юнаків і дівчат 2001 року народження та молодших і чемпіонату України серед вищих навчальних закладів. У суперечці молодших відзначилися вихованці Збаразької районної комунальної ДЮСШ. Підопічні заслуженого тренера України Петра Багрія Максим Пік і Богдан Тольпа завоювали золоті медалі в класичному двоєборстві у вагових категоріях до 55-ти і 60-ти кілограмів.

Натомість двоє інших наших земляків гідно постояли за честь Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя під час студентського чемпіонату. Кандидатом у майстри спорту повернувся додому п’ятикурсник Антон Дуль. Уперше виконавши норматив у вправі за довгим циклом, виборов друге місце серед атлетів, чия вага не перевищує 70 кілограмів. Інший же підопічний заслуженого тренера України Зіновія Кульчицького, аспірант Роман Сіправський показав найкращий на цих змаганнях результат у згаданій вправі. І заслужено став чемпіоном у ваговій категорії понад 90 кілограмів.

До Ужгорода ж збірна тернопільських гирьовиків вирушила, аби взяти участь у третьому всеукраїнському турнірі з гирьового спорту «Об’єднання — запорука успіху». Після завершення баталій виконанням кандидатського нормативу зміг похвалитися ще один підопічний Зіновія Кульчицького Володимир Воловик. Вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 95 кілограмів, виграв турнір у двоєборстві. А уродженець Збаражчини, студент Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Володимир Гуменний у цьому виді програми став срібним призером у ваговій категорії до 73-х кілограмів, а у вправі за довгим циклом — бронзовим.

Нарешті в двох найважчих категоріях нашим землякам не було рівних у вправі за довгим циклом. Причому також уже згаданий майстер спорту міжнародного класу Петро Багрій цього разу дав фори не ветеранам, як зазвичай було останнім часом, а в турнірі дорослих. А інженер ПрАТ «Тернопільський молокозавод» Роман Сіправський удруге підряд показав найкращий результат серед усіх учасників. Молодець і студентка коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Соломія Євсюкова. Вперше виступивши на змаганнях такого рівня, виборола четверте місце в ривку серед дівчат, чия вага перевищує 58 кілограмів.

А завершився турнір в Ужгороді естафетою, в якій тернопільці стали другими, поступившись тільки господарям. І в командному заліку наші земляки посіли другу позицію в суперечці семи команд.

На фото: тернопільські гирьовики після завершення змагань в Ужгороді.

Фото з архіву Романа СІПРАВСЬКОГО