І молоді у фаворитах, і ветерани

В останню неділю лютого змаганнями із шахів, шашок і настільного тенісу стартували 28-мі сільські спортивні ігри Козівського району. В Теофіпільській ЗОШ I—III ст., де відбулися змагання, прихильників здорового способу життя з двадцяти збірних сільських і селищних рад привітав голова районної ради Петро Репела.

Як і зазвичай, найбільший інтерес у сільських фізкультурників викликав турнір з настільного тенісу. Напружені баталії чоловіків принесли пальму першості Богданові Локотошу з Таурова. Хоча за рівнем майстерності зовсім небагато йому поступилися Олег Табака з Городища, який фінішував другим, і бронзовий призер Ярослав Пеляк із Вікторівки. Землячка ж останнього Ірина Галайко перемогла в жіночому турнірі, випередивши в суперечці за чемпіонський титул Оксану Питель із Плотичі і Оксану Сахнюк з Таурова.

Натомість у шахових перегонах чоловіків незмінним лідером і далі залишився Роман Рибачок з Вікторівки. Компанію на п’єдесталі йому склали Дмитро Барський з Козлова і Богдан Веприк із Кривого. А у фінальній зустрічі турніру жінок Олена Митреньга з Таурова перемогла Антоніну Костур із Вікторівки. Третю ж суму балів набрала Анастасія Руда з Козлова.

Нарешті в шашкових баталіях тріумфували ветеран спорту Володимир Добровольський з Вікторівки і Любомира Дубельт з Денисова, яка під час районних сільських ігор переважно була другою, а минулої неділі таки змогла здолати Ганну Медюх із Теофіпілки. В турнірі чоловіків лауреатами також стали Олег Корбак з Таурова і Богдан Тропак зі Слобідки, жінок — Тетяна Ваврів з Таурова.

У командному заліку по дві перемоги здобули фізкультурники з Вікторівки і Таурова. Як таке, скажете, можливо? Все просто. Перші виграли шаховий турнір, інші — шашковий. А в суперечці майстрів малої ракетки розділили між собою дві чільні позиції. Відзначу також інших лауреатів — шахістів з Козлова і Кривого, шашкістів з Вікторівки і Теофіпілки, тенісистів з Денисова і Козової. Персональна ж подяка від організаторів головам сільських рад Вірі Коропецькій з Вікторівки, Романові Кузіву з Денисова, Борисові Хомиці з Яструбового, Світлані Савич із Плотичі і Людмилі Вовчак з Теофіпілки, які не тільки потурбувалися про участь своїх команд у змаганнях, а й знайшли час підтримати земляків.

Фото з архіву Ігоря КУЛЬКИ