№13 від 29 березня 2018 року

Попри те, що ми з вами вже пережили січень 2018-го, по-справжньому, так би мовити, підбити підсумки річної передплатної кампанії на друковані засоби масової інформації Тернопільщини можемо тільки на початку лютого. Така вже особливість своєрідних газетярських жнив: хоча із деяким запізненням, з остаточним вибором визначилися і ті з читачів, хто з різних причин наприкінці минулого року […]