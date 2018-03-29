№13 від 29 березня 2018 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 29 березня 2018 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 29 березня 2018 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя організовував День кар’єри, що відбувся у СМК «Політехнік» в Тернополі. Роботу на заході пропонували: компанії «FORTE Group», «Волошин», товариства «Яваре», «Завод газового обладнання «Альфа-Газпромкомплект», «Future Processing Ukraina», приватні підприємства «МагнетікВан», «Колумбус», Тернопільське державне науково-технічне підприємство «Промінь» та багато інших.
24 ЛИПНЯ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ТЕРНОПОЛЯ, ПОБЛИЗУ ЗАМКУ, СТАРТУВАЛИ ПЕРШІ КОМПЛЕКСНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. І ПЕРШОЮ ЗНАХІДКОЮ АРХЕОЛОГІВ СТАВ ОБОРОННИЙ МУР, ЩО МАЄ ОЗНАКИ КЛАДКИ 16—17 СТОЛІТТЯ.
Попри те, що ми з вами вже пережили січень 2018-го, по-справжньому, так би мовити, підбити підсумки річної передплатної кампанії на друковані засоби масової інформації Тернопільщини можемо тільки на початку лютого. Така вже особливість своєрідних газетярських жнив: хоча із деяким запізненням, з остаточним вибором визначилися і ті з читачів, хто з різних причин наприкінці минулого року […]