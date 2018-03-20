150 відсотків суми пільги в розрахунку на кожну дитину

Будь-який платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, що дорівнює 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2018 році — це 881 гривня). Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на податкову соціальну пільгу в розмірі 150 відсотків суми пільги, яка визначена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України (у 2018 році — 1321,50 гривні), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років (п.п.169.1.3 п.169.1 ст. 169 ПКУ).

Відповідно до підпунктів 169.3.1 та 169.3.2 п.169.3 ст.169 ПКУ, якщо такий платник має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, застосовується одна з підстав, що передбачає її найбільший розмір. За умови дотримання процедур, визначених п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ.

Платник ПДФО, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 ПКУ, зазначає про таке право в заяві, до якої додає відповідні підтвердні документи.

Тобто самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги в розмірі 150 відсотків суми пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. За умови, звичайно, дотримання процедур, зазначених Податковим кодексом та наданням відповідних підтверджуючих документів.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ