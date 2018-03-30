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30.03.2018 автор:  Віра Перун

Адреси відпочинку

Драмтеатр

31 березня вашій увазі вистава Г. Яблонської «Язичники», 1 квітня — музична комедія С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», а 4 квітня — вистава А. Касони «Наречена світанкової зорі». Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 1 квітня, на прем’єру вистави В. Лісового «Принцеса на горошині» (за мотивами казки Г.-Х. Андерсена). Поч. о 12.00 і 14.30.

«Палац кіно»

До 3 квітня в показі мультфільми «Тачки-3» (поч. кіносеансів о 14.00), «Монстри» (15.30), драма «Тримай біля серця» (17.00) і трилер «Відьма» (19.00).

Художній музей

До 18 квітня діятиме виставка «Живопис. Авторська писанка» Михайла Голютяка.

До зустрічі наступного тижня!

Фото Віри Перун

 

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Про автора

Віра Перун

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

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