СВІДОК СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. У соборі Святого Юра у Львові є найстаріший дзвін України, збережений до наших днів із 1341 року. Трохи запилений і багатьма забутий, він у святкові дні все ще сповіщає про початок служби Божої. Цей дзвін вважається найстарішим атрибутом України, найвідомішим українським витвором, а також пам’яткою середньовічної європейської культури, науки і техніки. Один із небагатьох, що залишився неушкодженим у часи радянської боротьби із вірою, адже в цей час було потрощено й переплавлено сотні дзвонів, деякі з них були ще старіші за той, що в соборі Святого Юра.

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«КІБОРГИ» — ПАТРІАРХОВІ. Предстоятель УПЦ Київського патріархату зустрівся із захисниками Донецького аеропорту, яких у народі називають «кіборгами». Голова ГО «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Микола Миньо нагородив Патріарха Філарета орденом «Захисник української землі». «Ми знаємо, як багато ви робите, хлопці на передовій дуже вам вдячні за молитву, за передані автомобілі та за матеріальну підтримку. Бажаємо від усіх захисників Батьківщини, щоб Господь давав вам довгі роки життя, і ми раді–ємо, що ви у нас є, ваша Святосте», — сказав Микола Миньо.

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ЩАСЛИВИЙ В УКРАЇНІ. Чотири роки тому Ілля Пономарьов був єдиним із майже 450 депутатів російської держдуми, який проголосував проти анексії Криму. Після того він змушений був покинути Росію: тамтешній суд видав постанову про його заочний арешт. Два роки опальний політик жив у США, а тепер два роки живе в Україні. І ось як відгукується про це: «Мені в Україні дуже комфортно. Мабуть, ці роки найщасливіші в моєму житті, тому що саме тут я отримую від життя дуже велике емоційне задоволення. Звичайно, я обурююся на неоптимальний темп реформ, на очевидні помилки, які роблять зверху, але при цьому я відчуваю дуже потужний емоційний підйом… Без сумніву, зараз доля Європи вирішується зокрема в Україні. Тут великі проблеми з побудовою державності, але тут чудові люди. І те, що Україна збереглася, незважаючи ні на що, а українці відчувають себе нацією, доводить, що тут глибоке коріння».

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НА СОВІСТІ «КАМІКАДЗЕ». «Уряд Яценюка — це уряд здирників, зрадників і казнокрадів. Він першим зазіхнув на людські пенсії, звівши нанівець гарантії нашої старості. Наступники робили те ж саме, але першопрохідцями в утискуванні конституційних прав і соціальних гарантій пенсіонерів були так звані «камікадзе». Пройди–світи і запроданці, наперсточники і шахраї, вони знищили саме поняття державності та її спроможність захистити власних громадян. Всі ці «геноцидники» мають бути за гратами, як і судді, що свідомо потурали беззаконню, відмовляючи в задоволенні позовів про визнання незаконним оподаткування пенсій». Такої думки екс-слідча з особливо важливих справ Генпрокуратури України Галина Климович.

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ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ. Бойовики з «правоохоронних органів ДНР» активізували фільтраційні заходи серед місцевих жителів, які мають постійні контакти або родичів на підконтрольній Україні території. При цьому, як повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, до «особливої групи ризику» потрапляють особи, чиї родичі служать у СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та інших силових структурах. В окремих випадках таких людей затримують, проводять багатогодинні їх допити, зокрема із застосуванням психологічного і фізичного впливу. Окупанти, інформує Д. Тимчук, посилено поширюють серед цивільного населення, зокрема Горлівки, «інформацію» про прибуття на фронт «карателів» «Правого сектору» і полку «Азов» з метою проведення «актів терору і геноциду».

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ВАЖКИЙ ДРІБ’ЯЗОК. Аж 293 монети припадає на душу населення в Україні. Щороку держава витрачає великі кошти на їх транспортування і зберігання, а найбільше на виготовлення. Монети практично не повертаються з обігу у банківську систему. Найчастіше запит на поставку дріб’язку дає торгова мережа, заклади громадського харчування, аптеки, громадський транспорт та «Укрпошта».

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АБСУРД НА АБСУРДІ. «До 2014 року мало хто уявляв собі, що Росія може порушити усі норми міжнародного права і здійснити збройну агресію щодо України, окупувати частину нашої території і протягом багатьох років вести гібридну війну проти народу, який у Кремлі досі називають «братським»… Путін взагалі українців за окремий народ не вважає, стверджує, що росіяни і українці — єдиний народ. При цьому тисячами вбиває українців на Донбасі. Хіба це не абсурд? Для більшості росіян ні, не абсурд, якщо підтримують свого вождя, якщо для них не мають значення мільйони жертв і вони, як одурманені, кричать: «Єслі надо — повторім!» — зазначає «Високий Замок».

За інформаціями видань «Україна молода», RISU, «День», «Сільські вісті», «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел