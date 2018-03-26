Купуєш листівку – рятуєш чотирилапого

МРІЄ ЗІГРАТИ КВІТКУ ЦІСИК. Фільм «Гніздо горлиці», що вийшов у прокат 10 листопада і у перші ж вихідні зібрав 550 тисяч гривень, продовжує збирати і нагороди кінокритиків. Так, на Міжнародному кінофестивалі Мангейм-Гайдельберг, що тривав з 10 по 20 листопада, фільм отримав приз екуміністичного журі, а приз за кращу жіночу роль дістався актрисі Риммі Зюбиній, що […]