Купуєш листівку – рятуєш чотирилапого

Громадська організація «Вірні друзі» розпочала черговий проект зі збору коштів для будівництва притулку. Цього разу долучитися до благодійності можна, придбавши листівку.
Волонтери вирішили поновити акцію, що проходила цьогоріч під час різдвяних свят. Тоді вдалося зібрати 7 тис грн.
Відтак перед Великоднем організація поновлює продаж листівок і закликає тернополян не залишатися байдужими й допомогти тваринам отримати домівку.
Підготувала Віта ЕЛЬБОРБАР,
студентка 4 курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Фото з вільних джерел