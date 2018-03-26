Медична реформа: перші кроки та дії

У 2018 році в Україні стартувала медична реформа. Перші нововведення почнуть діяти у сфері первинної медико-санітарної допомоги. Тож до яких змін спеціалістам та пацієнтам треба готуватися найближчим часом?

Із сімейним медиком — декларації

Уже з першого квітня в Україні розпочинається кампанія з вибору лікаря первинної ланки медичної допомоги.

«Населення має вибрати собі сімейного лікаря чи за бажанням дільничного педіатра, якщо це стосується дитини, адже первинну допомогу дітям може надати й сімейний медик, — зазначає головний спеціаліст відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Марія Сельська. — Процес підписання декларацій стартує першого квітня і триватиме до кінця цього року».

Проте людям радять визначитися швидше, за наступні три місяці, адже з першого липня розпочнеться зміна фінансування лікарів первинної ланки. Заклади первинної медичної допомоги будуть укладати угоди з Національною службою здоров’я України. Тільки після цього буде змінено фінансування — воно йтиме «на пацієнта», тобто відповідно до кількості укладених угод. Тоді ж розпочнеться короткий перехідний період, бо навряд чи на той час декларації підпишуть сто відсотків громадян. А вже з початку 2019 року прийом для тих, хто не визначився зі спеціалістом, буде платним.

Сімейними лікарями українців можуть бути медики з поліклініки, приватної клініки чи спеціалісти, що мають власну практику. Закон не забороняє обирати лікаря кожному членові сім’ї окремо.

Окрім того, за словами Марії Сельської, тепер лікувально-профілактичні заклади первинної ланки реєструються в електронній системі еHealth. Саме в цій базі буде доступна інформація про медустанови і лікарів, там громадянин зможе обрати собі бажаного сімейного медика.

Декларація, яку підписують пацієнт і медик, діятиме безстроково, тобто її не доведеться поновлювати щороку. У середньому кожен лікар зможе обслуговувати до двох тисяч громадян, хоча в деяких випадках допускається і більше. До слова, саме в разі надмірної кількості підписаних декларацій медик може відмовити пацієнтові, адже в такій ситуації йому навряд чи вдасться надавати належні та ефективні медичні послуги.

Очевидно, спочатку українці при виборі сімейного лікаря керуватимуться здебільшого відгуками родичів та знайомих. Якщо ж якість послуг не задовольнить людей, вони завжди зможуть змінити медика. Спроб віднайти «свого» спеціаліста можна робити скільки завгодно. Факт вибору нового лікаря автоматично анулює дію попередньої декларації. Попри те, слід зважати, що лікування є ефективнішим тоді, коли лікар добре обізнаний з медичною історією хвороби пацієнтів, а також орієнтується в недугах їхніх родичів.

Коли ж протягом першого етапу реформи людина занедужала, але ще не встигла вибрати медика, то повинна звертатися у відповідний медичний заклад та отримати потрібну допомогу. На випадок відпустки або хвороби, зазначають у МОЗ, у вашого лікаря має бути заміна — інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної медичної допомоги. Якщо вам знадобиться допомога, а ви перебуваєте в іншому місті, звертайтеся до найближчого закладу первинної медичної допомоги. Але зволікати із вибором сімейного медика теж не потрібно. В майбутньому це може обернутися тим, що пацієнт буде змушений платити за всі лікарські послуги.

Як же бути з вибором сімейного медика сільським жителям? Котрі ще й побоюються, щоб влада не закрила медичні заклади.

«Мова про закриття закладів не йде, — переконує Марія Сельська. — Справді, в деяких районах є проблема, пов’язана з тим, що в амбулаторіях наразі немає сімейних лікарів. Районні центри первинної медико-санітарної допомоги вирішують це питання завдяки медикам-сумісникам — у певні дні лікарі з інших дільниць приїжджають у це село і ведуть прийом пацієнтів».

Як варіант, у перспективі громади самі зможуть запрошувати до себе працювати сімейних лікарів.

З таким способом розв’язання проблеми погоджується і Марія Сельська. Тим паче, каже, що тепер згідно із законом України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», була виділена певна сума коштів якраз на розвиток сільської медицини. Ці гроші підуть, зокрема, і на будівництво лікувально-профілактичних закладів. Саме тепер місцева влада проводить аналіз того, де їм потрібно збудувати нові амбулаторії. Управління охорони здоров’я облдержадміністрації у співпраці з органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціями вивчають це питання. Нові амбулаторії планують також забезпечити обладнанням й автомобілем.

До речі, якщо опиратися на дані опитування МОЗ, кваліфіковані сімейні лікарі згідні працювати в селі, якщо матимуть високу зарплату, житло зі зручностями, обладнане місце роботи та відшкодування витрат на пальне для службового транспорту.

В очікуванні змін

Про те, як готуються до впровадження реформи на місцях, я розпитала головного лікаря комунального закладу Збаразької районної ради «Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Валерія Домбика.

Як зазначає Валерій Станіславович, практичне впровадження реформи сповна відбудеться після підписання закладом договору з Національною службою здоров’я (відділи останньої в областях будуть сформовані орієнтовно до липня). Тоді ж стартують економічні нововведення, які зумовлять низку інших змін. Тепер у регіонах насамперед чекають затвердження Міністерством охорони здоров’я низки нормативних документів. Найближчим часом має повноцінно запуститися функціонал уже згадуваної раніше системи eHealth.

Своєю чергою, каже Валерій Домбик, керівники закладів первинної медико-санітарної допомоги теж повинні підготувати установи до цієї реформи.

Так, заклади слід підключити до електронної системи охорони здоров’я. Тобто вони мають бути оснащені комп’ютерами й Інтернетом. У Збаразькому районі, підкреслює Валерій Станіславович, над цими проблемами працюють давно. Більше того, місцеві лікарі трудяться у такій системі вже понад шість місяців.

Усі медичні установи повинні зареєструватися в eHealth уже найближчим часом.

— Окрім цього, необхідна реорганізація комунального закладу в неприбуткове некомерційне підприємство (автономізація закладу). Тільки з таким комунальним некомерційним підприємством пізніше може бути укладений договір з Національною службою здоров’я України, — зазначає Валерій Станіславович. — У Збаражі необхідно провести саме таку автономізацію. Відтак ми будемо готові до подальших змін, адже попередні кроки вже виконані.

При цьому слід зауважити, що приватні практики первинної допомоги (лікарі-ФОП та приватні заклади) можуть укласти договір і розпочати роботу з НСЗУ в будь-який момент з часу запуску її діяльності.

Також Валерій Домбик зауважив, що в районі вже складено план і карти територіального розташування місць надання первинної медико-санітарної допомоги. Невдовзі Міністерство охорони здоров’я і Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства мають затвердити наказ про будівництво нових амбулаторій у районах, з метою наближення первинної медико-соціальної допомоги до населення.

Цьогоріч на Збаражчині заплановано спорудження амбулаторії в селі Базаринцях (у районі селища цукрового заводу). На капітальний ремонт очікують амбулаторії в Стриївці, Нижчих Луб’янках та Кобиллі.

— Сподіваємося, що завдяки реформі відчують покращення як кваліфіковані медичні працівники, так і населення — щодо якості та ефективності надання послуг, — каже Валерій Домбик.

Фото з вільних джерел