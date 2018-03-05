Намолене місце з атмосферою «Заповіту»

Студенти й викладачі Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського відвідали Шевченківський національний заповідник, що в Каневі на Черкащині. Всі учасники групи побували там уперше.

— В Інтернеті ми бачили багато світлин і відео з Чернечої гори, але відзняті вони переважно у весняну пору Шевченківських днів або влітку, — каже заступниця директора з виховної роботи Ніна Шуригайло. — А ми побачили пагорби в снігу! І були єдиною групою, тому мали змогу пройнятися атмосферою «Заповіту», заспівати його, оцінити велич Тарасового слова. Ми часто виступаємо на різних сценах, проте переконалися, що саме в Каневі слово Великого Кобзаря звучить по-особливому.

— Було таке відчуття, ніби ми в святому намоленому місці, — ділиться враженнями другокурсниця Дарина Бала, котра вперше в житті побувала і в Каневі, й у Києві. — Звісно, я бачила світлини, уявляла, як там, але моєї уяви не вистачило. Приємно було усвідомлювати, що нащадки виконали волю Тараса, що йому видно і Дніпро, і кручі, і, здається, всю Україну…

— Мене вразила велич, монументальність споруди на Чернечій горі, — каже викладач-філолог Наталія Волощук. — Дивишся — і віриш, що «наша дума, наша пісня не вмре, не загине». Ми переконалися: в Каневі усвідомлення пророчої сили Тарасового слова зростає в рази.

Учасниці літературного гуртка «Мистецтво слова» третьокурсниці Вікторії Поживотенко не вперше було декламувати Шевченкові поезії, проте, за словами дівчини, настільки велично вони не звучали ніде досі. А вже у Києві, на вулиці Інститутській, екскурсанти з Чорткова віддали шану Героям Небесної Сотні й укотре замислилися над актуальністю віршів Великого Кобзаря. Якби ж тільки всі українці дослухалися до Тараса крізь віки!

…За словами Наталі Василівни, в коледжі студенти вивчають Тараса Шевченка на четвертому курсі в рамках дитячої літератури, тобто лише ті його твори, що рекомендовані для дітей. Майбутнім учителям виділено на Шевченкову творчість дуже мало годин, бо її детальніше вивчають у школі. Тож викладачі стараються покращити ситуацію виховною роботою. Переконані, що такі поїздки, інші заходи дають кожному студентові змогу відкрити для себе свого Шевченка.

Фото з архіву Ніни Шуригайло