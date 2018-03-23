У центрі уваги — молодь

Це в листопаді 2014 року Українська Православна Церква Київського Патріархату і Національна скаутська організація «Пласт» підписали меморандум про співпрацю з метою виховання української молоді на засадах християнської моралі. Документ передбачає взаємну допомогу Церкви і скаутів у вихованні патріотів України, які вірять у Бога і можуть захистити незалежність держави. Проте лише тепер співпраця заснованої понад сто років тому молодіжної організації й Церкви, яка з часу створення 1992 року відстоює незалежність Української держави, набуває практичного втілення, зокрема, зусиллями наших земляків.

Так, торік наприкінці грудня Тернопільська єпархія і місцева округа «Пласту» домовилися про співпрацю, а вже в середині січня кваліфікаційний вишкіл дійсного членства пройшли десять священнослужителів і кілька представників молодіжного активу єпархії. На початку березня після архієрейської літургії у храмі Преображення Господнього в Тернополі відбулася репрезентація Національної скаутської організації, після якої троє священиків подали заяви для вступу в «Пласт» і готові працювати з дітьми.

Тож закономірно, що, перебуваючи на Тернопіллі з метою підтримки пластового руху, його розвитку в області та співпраці української діаспори з владою та громадою в Україні, голова «Пласту» в світі Марта Кузьмович зустрілася з керуючим Тернопільською єпархією УПЦ Київського Патріархату архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором.

Йшлося насамперед про створення осередків «Пласту» при парафіях єпархії в районах, де переважна більшість віруючих — православні. Співрозмовники наголошували на тому, що співпраця Церкви і скаутів дасть змогу охопити молодь з активною життєвою позицією, яка з певних причин ще не залучена до церковного життя. Завдяки вихованню, знанням та вмінням, які молоді люди отримають у «Пласті» в співпраці з Церквою, згодом вони будуть активними й на рівні села, міста і держави. Крім того, важливо, щоб рішення про членство у «Пласті» кожен ухвалював свідомо, без зовнішнього тиску з боку організації чи Церкви.

За словами архієпископа Нестора, сьогодні, як і сто років тому, ми маємо шанс утвердити українську державу. І дуже важливо докласти всіх зусиль, аби консолідувати суспільство й дати гідну відсіч ворогам України не тільки у зоні бойових дій на Донбасі, а й на полях гібридної війни, розгорнутої Росією в Україні та світі. Одним з найголовніших напрямків у цій справі є робота з молоддю, якій належить розбудовувати державу.

Голова «Пласту» в світі Марта Кузьмович, у свою чергу, сказала, що вона народилася в США, але Україна для неї є дуже важливою. «Батьки і «Пласт» дали мені таке виховання, і нині я прибула в Україну, щоби продовжувати цю працю», – сказала п. Марта.

Очільниця Головної Пластової Булави (вищого керівного органу «Пласту» в світі) нагадала, що скаути з перших днів діяльності понад сто років тому співпрацювали з Церквою незалежно від конфесійної приналежності та мають багато напрацювань і свою програму в цьому напрямку.

«Сьогодні ми стоїмо на порозі Українського духовного відродження. У суспільстві вже є розуміння, що розвиток економіки, поліпшення матеріального становища населення без поступу в духовному розвитку призведуть до ще більшого занепаду держави. Нині нам треба закачавши рукави братися за роботу, аби не втратити вдалий момент, як це було в 1990-х. І якщо Церква у ті роки займалася питаннями внутрішньої розбудови, то нині вона повинна спрямувати увагу й зусилля на співпрацю із суспільством. Тим паче, що є багато молодих священиків, які готові до роботи з людьми не тільки у храмі. Ми повинні працювати разом заради спільної великої мети», — підкреслив архієпископ Нестор.

Віра КАСІЯН.

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