Вшанували Йосифа Сліпого

У 126-ті роковини від дня народження патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого у школі села Панівців, що на Борщівщині, провели відкритий урок християнської етики, присвячений життєвому шляху подвижника.

Розпочали захід учитель християнської етики в початкових класах Володимир Добрянський і студентка Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського Юлія Панькевич. Від них учні дізналися про нелегкі випробування, які випали на долю Йосифа Сліпого (ув’язнення і заслання за спротив окупаційній владі того часу), його внесок у розбудову культурно-національного, релігійного життя України, боротьбу за створення українського католицького патріархату. Від педагогів школярі дізналися і про той факт, що важку страдницьку дорогу зі Сліпим на одному з її етапів розділяли жителі села Завалля, які після повернення з тюрми про це розповідали.

Найменші учні змогли більше дізнатися про постать Патріарха з мультфільму, а старші — з поезій Романа Завадовича у виконанні школярів. Також присутнім представили хореографічну композицію у виконанні Наталі Добрянської (хореографа школи) та Юлії Панькевич, а ще — театральну обробку монологу Йосифа Сліпого від Юлії Станіславів, Ілони Вертебнюк і Богдана Дергака. Молитва за всіх героїв лунала з уст шестикласника Артура Царгородцева.

Завершив вікдритий урок напутнім словом місцевий парох о. Ігор Дроздовський.

Надія ДОБРЯНСЬКА,

бібліотекар школи с. Панівців Борщівського району.

Фото авторки