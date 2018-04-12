А світова першість у Києві

У спортивному комплексі Харківського тракторного заводу визначилися лауреати чемпіонату України з кікбоксингу за версією ІСКА. Понад сім сотень атлетів з більшості областей нашої держави сперечалися не тільки за нагороди в усіх вікових групах, а й за місця в збірній України, якій з 1 по 6 травня виступати на чемпіонаті світу в Києві.

Честь збірної області на цих змаганнях захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортивного клубу «Тернопіль». І тренери Сергій Колесник, Ігор Кріль, Володимир Чулик, Сергій Ганець залишилися задоволеними виступом своїх юних підопічних, які завоювали відразу тринадцять медалей.

Чемпіонські титули в своїх розділах вибороли наймолодші, 10—11-річні Артем Сварян, Олександр Мітюрьов і Антон Чвач. Натомість 12—13-річним Романові Воробцю і Вадимові Линді виявилося під силу завоювати відзнаки за друге місце. Причому перший з них поповнив особисту скарбничку відразу двома нагородами. А бронзових медалей удостоєні представники всіх трьох юнацьких вікових груп. Їх завоювали вже згадані Артем Сварян, Олександр Мітюрьов, Антон Чвач, Вадим Линда, а також Євген Чирик.

Про поїздку збірної області на всеукраїнські змагання потурбувалися управління з фізичної культури та спорту облдержадміністрації, представництво Федерації кікбоксингу України ІСКА в Тернопільській області і батьки юних бійців.

І. КУШНІР.

На фото: юні тернопільські кікбоксери після церемонії нагородження.

Фото з архіву авторки