«Бронза» чи все ж таки «срібло»

Сьогодні о третій після опівдня на майданчик спортивного комплексу «Олімп» в Южному на Одещині вийдуть волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз». У завершальній в цьому чемпіонаті України серед жіночих команд суперліги зустрічі із запорізькою «Орбітою» підопічні Віктора Туркули постараються поміняти вже завойовані бронзові медалі на срібні.

Другий етап фінального турніру першості, який стартував минулого вівторка, 10 квітня, наші землячки розпочали невдало. Двобій з луцькою «Волинню», яку напередодні Великодня здолали на її полі, здається, передусім засвідчив більше прагнення до перемоги саме опоненток. Хоча би через те, що, скажімо, в другій партії ті зуміли домогтися бажаного, навіть поступаючись в ендшпілі з рахунком 20:23. А в першій і в завершальній третій отих напружених ендшпілів і взагалі не було: 25:18, 26:24, 25:17 на користь «Волині».

Утім години через три після фінального свистка на обличчях волейболісток «Галичанки», без сумніву, з’явилися усмішки. Аналогічна «суха» перемога багаторазових чемпіонок України з южненського «Хіміка» над «Орбітою» гарантувала тернопільській команді щонайменше бронзові медалі. І вчора перед поєдинком з господарками майданчика з цікавістю очікували, чи «четверті зайві», якими достроково стали запоріжанки, допоможуть їм продовжити боротьбу за друге місце. Ті не підвели, поступившись «Волині» тільки в завершальній партії — 2:3. А це означало, що навіть після поразки «Галичанки» від «Хіміка» (1:3) наші землячки дістали можливість самі стати ковалями свого щастя.

У вже згаданому напочатку завершальному поєдинку з «Орбітою» підопічним Віктора Туркули для завоювання титулу віце-чемпіонок необхідно було перемогти суперниць у трьох або чотирьох сетах. І, звісно, сподіватися, щоб дівчата з Луцька не виграли в нових-старих чемпіонок більше двох партій. Тоді в обох претенденток на «срібло» стане по три перемоги, а за додатковими показниками тріумфуватиме «Галичанка-ТНЕУ-Гадз».

Зрештою, погляньте на турнірну таблицю перед двома завершальними матчами:

Фото із сайту ВК «Хімік»