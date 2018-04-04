Вірте в себе і — переможете

Два дні в спортивному клубі тернопільського «Інваспорту» тривали баталії обласного етапу ювілейної, 25-ї, всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе» із шахів. Свою майстерність продемонстрували юні прихильники древньої гри 2003—2007 років народження.

Як і торік, після завершення турніру можна з повним правом зробити висновок, що найкращі з юних шахістів тернопільського «Інваспорту» мають непогані шанси відзначитися і під час майбутнього всеукраїнського фіналу в Коблево на Миколаївщині. Сказане насамперед стосується переможців — Мар’яни Джерелейко і Андрія Андрущишина. Молодці і срібні призери Софія Прийдун із Дмитром Дударчуком та бронзові — Ольга Бадран із Вадимом Дмитруком. Під час майбутніх зональних змагань вони також отримають шанс потрапити на фінальні старти.

Для того, аби юні прихильники древньої гри з нашого краю постійно підвищували рівень майстерності, кожну вільну, причому не тільки службову хвилину, витрачають тренер тернопільської ДЮСШ «Інваспорт», майстер спорту Пантелеймон Яблонський і педагогічні колективи навально-реабілітаційних центрів краю.

Фото тернопільського «Інваспорту»