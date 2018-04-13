Гумор в еміграції. Як українці за границею жартували (ч.2)

«Шафа грає»
(неперіодичний журнал гумору і сатири краєвої управи Братства колишніх вояків 1 української дивізії УНА, Філадельфія, США, 1961 р.)
«Із мудрих записок Селепка Лавочки
Утопився! Залишив по собі: три бульки на воді.
Ми вечеряли й затроїлися м’ясом. Але поручик Л. Ортинський, як шляхтич, затроївся сардинками.
Відпочинок грає в моєму житті велику ролю. Більшу, як праця.
На початку переконував мене словом, а опісля палицею».
***
«З огляду на можливість чергової війни я закупив хату і засадив на подвір’ї густу кукурудзу».
(Далі буде)
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