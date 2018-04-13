Гумор в еміграції. Як українці за границею жартували (ч.2)

У ФСБ про операцію, результатом якої стала смерть Олександра Литвиненка, мабуть, уже й призабули. Давненько це було, в 2006 році. Виступив колишній працівник радянської, а потім російської спецслужб проти Путіна, емігрував до Англії, отримав політичний притулок і підданство, але й там не сиділося йому тихо, далі критикував господаря Кремля. То одного разу почастували опозиціонера чаєм, […]