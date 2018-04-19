Динамівці не здаються

Журналісти однієї із спеціалізованих футбольних телепередач влучно зауважили: на розминці перед центральним матчем 27-го туру чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги гравців донецького «Шахтаря» ні на мить не полишав веселий, ледве не святковий настрій, а київські динамівці навпаки — тренувалися вкрай зосереджено. Натомість після фінального свистка харківського арбітра Костянтина Труханова все вже було з точністю до навпаки.

А й справді, на футбол, як на свято, хоч-не-хоч, мають приходити прихильники гри мільйонів. Для футболістів же він — важка і виснажлива праця, успіху в якій, особливо в протистоянні приблизно рівних за класом суперників, зазвичай домагаються ті, хто докладе максимум зусиль для перемоги. Тож уже втретє в цьому сезоні під час двобою вітчизняних грандів для гірників, як у відомій комедії Гайдая, «м’ясокомбінат» нарядів не прислав і довелося задовольнитися марудною роботою «підсобників» на будівництві, яким хіба тільки у виїзному поєдинку вдалося розійтися миром із «майстрами».

Рецепт же другої виїзної перемоги в чемпіонаті на харківському стадіоні «Металіст» від Олександра Хацевича: щільний пресинг передусім диспетчера опонентів Фреда і крайніх захисників Богдана Бутка з Ісмаїлі. А без них ні бразильці Тайсон із Марлосом та надзвичайно активним в останніх матчах Аланом Патріком, ні аргентинець Факундо Феррейра так і не змогли застати зненацька оборонні редути динамівців. На відміну від молодих і честолюбних українців-динамівців, які не втратили свого шансу на 33-й хвилині суботньої зустрічі. Солістом цього разу виступив висунутий з опорної зони на допомогу нападникам (ще одна несподіванка від білоруського наставника) півзахисник Володимир Шепелєв. Із засідки, як на полюванні, підкараулив помилку оборонця господарів Давида Хочолави і з-під нього, не давши змоги зорієнтуватися своєму партнерові по збірній України, голкіперові Андрієві Пятову, впевнено розстріляв ворота суперників — 1:0 на користь «Динамо».

А це означає, що переможці суботнього матчу білий прапор не викинули і, скоротивши відставання від лідерів до трьох очок, далі продовжують боротьбу за чемпіонський титул. За умови, що обидві команди в чотирьох наступних зустрічах не зазнають утрат, усе може з’ясуватися в завершальному очному двобої між ними 32-го туру. Втім динамівцям не варто забувати, що «золотого матчу», як було колись, у регламенті не передбачено, а за різницею забитих і пропущених м’ячів вони відстають куди суттєвіше — аж на десять влучних ударів.

Що ж до інших протистоянь туру 27-го, то «матч №2» між луганською «Зорею» і полтавською «Ворсклою» теж завершився сенсацією. За півтора місяця, що минули від попередньої зустрічі цих суперників у Запоріжжі (3:0 на користь господарів-луганців), підопічні Василя Сачка, як з’ясувалося, провели плідну роботу над помилками. Тож ті, хто не оминув недільну трансляцію поєдинку головних претендентів на бронзові медалі, погодяться: реванш гостей з аналогічним рахунком 3:0 аж ніяк не випадковість. Не маю права не згадати, що другий гол у ворота молодої «зірки» луганців Андрія Луніна Владислав Кулач забив після націленої передачі уродженця Теребовлі Ігоря Пердути. Наш земляк, здається, не надто вразив наставника збірної України Андрія Шевченка. Але в складі «Ворскли» він один з тих, у кому Василь Сачко ні миті не сумнівається.

Інші результати: «Маріуполь» — «Верес» — 2:0, «Олімпік» — «Олександрія» — 0:0, «Зірка» — «Чорноморець» — 2:1, «Сталь» — «Карпати» — 0:1.

У 28-му турі, матчі якого призначені на найближчі суботу-неділю, 21—22 квітня, «Шахтар» прийматиме «Ворсклу», а «Динамо» вирушить до Львова на зустріч із «Вересом».

На фото: герой матчу Володимир ШЕПЕЛЄВ.

Фото з вільних джерел