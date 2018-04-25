Для дорослих чемпіонат, для дітей — спартакіада

Понад вісім десятків прихильників «королеви спорту» зібралися наприкінці минулого тижня на Тернопільському міському стадіоні, аби посперечатися за нагороди особистого чемпіонату області з легкої атлетики серед інвалідів і другого етапу ювілейної 25-ї всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе». Найсильніших дорослі визначили за підсумками чотириборства, діти — триборства.

Тригодинні баталії дорослих завершилися перемогою в своїх нозологіях Юрія Каськіва, майстра спорту Сергія Волохатого, Володимира Гродзіка з Борщева, Юрія Оприсика, Галини Винниченко, Анастасії Денисенко, Тетяни Боднар і Сніжани Оружак з Теребовлі.

Серед переможців же обласного етапу всеукраїнської спартакіади передусім варто відзначити учнів Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I—III ступенів Іллі Султанова і Віталії Мороз, які нещодавно успішно виступили на чемпіонаті України з плавання серед спортсменів з вадами слуху. Талановиті діти, так би мовити, талановиті в усьому. Чемпіонські титули в своїх нозологіях також вибороли Валентин Шевченко і Яна Саранчук із Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, Андрій Євтушенко з Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру і Діана Папроцька з Тернопільської класичної гімназії, Віталій Воробець і Христина Ковалик з Теребовлянського навчально-виховного комплексу.

Лауреати змагань нагороджені медалями і грамотами.

Фото Віктора ЮЗЧИШИНА