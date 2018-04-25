Для підприємців другої і третьої груп

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку другої і третьої груп, які в календарному році перевищили обсяг доходу один мільйон гривень, зобов’язані з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, при здійсненні своєї господарської діяльності застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Але у разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки РРО не застосовується.

У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації про майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного підпису.

Телефони для довідок: 43‑46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ