До фіналу не потрапили

Волейболістки тернопільської ДЮСШ «Інваспорт» 2003—2007 років народження взяли участь у третьому відбірковому етапі ювілейної 25-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». Минулого тижня змагання відбулися в бараницях Ужгородського району на Закарпатті.

На превеликий жаль підопічним Петра Ніколюка Вікторії Брухівській, Юлії Галіцейській, Анастасії Смакоуз, Вікторії Дробній, Марині Міщук і Софії Яцьковій трохи не пощастило. Хоча і вважалися одними з фавориток, у суперечці восьми команд фінішували п’ятими і стали першими серед тих, хто до фінальної частини турніру не потрапив.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»