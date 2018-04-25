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25.04.2018 автор:  Богдан Дікальчук

До фіналу не потрапили

Волейболістки тернопільської ДЮСШ «Інваспорт» 2003—2007 років народження взяли участь у третьому відбірковому етапі ювілейної 25-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». Минулого тижня змагання відбулися в бараницях Ужгородського району на Закарпатті. 

На превеликий жаль підопічним Петра Ніколюка Вікторії Брухівській, Юлії Галіцейській, Анастасії Смакоуз, Вікторії Дробній, Марині Міщук і Софії Яцьковій трохи не пощастило. Хоча і вважалися одними з фавориток, у суперечці восьми команд фінішували п’ятими і стали першими серед тих, хто до фінальної частини турніру не потрапив.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»

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