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23.04.2018 автор:  Богдан Дікальчук

До 2 травня декларація, до 1 серпня — сплата суми податкового зобов’язання

Відповідно до розділу IV Податкового кодексу України фізичні особи, котрі проводять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року в строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, тобто. Граничним строком подання декларації в 2018 році є 2 травня. 

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації. Фізична особа повинна самостійно до 1 серпня 2018 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації про майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного підпису.

Телефони для довідок: 43‑46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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