Задекларуйте дохід

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається і дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Оподатковуються доходи від надання в оренду не лише житлових приміщень, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок. Орім того, оподатковуються також доходи, отримані від надання в прокат автотранспорту та іншого рухомого майна. Сума отриманого доходу підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Фізична особа зобов’язана відобразити дохід від надання в оренду майна в річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до податкової інспекції. Останній день подання декларації — 2 травня 2018 року. Також фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею декларації.

У Тернопільській об’єднаній ДПІ звертають увагу громадян на те, що для отримання безкоштовних бланків декларації про майновий стан і доходи, а також бланків заяв та інших документів щодо звернень громадян для надання адміністративних послуг необхідно звертатися до модератора.

При поданні податкової звітності особисто платниками податків або уповноваженими на це особами податківці рекомендують для пред’явлення у Центрі обслуговування платників, у разі необхідності, мати із собою документи, що посвідчують особу та надають право представляти інтереси платника податків.

У Центрі обслуговування платників фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації про майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного підпису.

Телефони для довідок: 43‑46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ