Займаєтеся незалежною діяльністю — подайте декларацію

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року в строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

У 2018 році граничний строк її подання — 2 травня. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації. У податковій декларації про майновий стан і доходи вони відображають суму отриманого доходу за звітний рік, суму сплаченого протягом року податку та визначають податкове зобов’язання з податку на доходи та військового збору.

Сума податку на доходи та військового збору, зазначена у податковій декларації за минулий рік, сплачується особами, які провадять незалежну професійну діяльність, до першого серпня цього року.

Незалежна професійна діяльність визначена Податковим кодексом України як участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб. Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність визначений статтею 178 кодексу.

Податкову звітність можна подавати також через відповідний сервіс ДФС «Електронний кабінет» із використанням електронного цифрового підпису.

В податковій інспекції також нагадали, що завершується кампанія декларування неоподаткованих доходів, отриманих у 2017 році. Граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи — другого травня 2018 року.

Додатково в Центрі обслуговування фахівці інспекції проводять тренінги, надають докладні консультації та практичну допомогу в заповненні декларації та подання електронної звітності. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ