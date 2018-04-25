У Луцьку визначилися лауреати чемпіонату України з шашок-64 серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Участь у турнірі за бразильською версією в дев’ять турів узяли чотири десятки прихильників древньої гри з шістнадцяти областей нашої держави, серед яких три майстри спорту міжнародного класу і три майстри.

Серд п’яти наших земляків, які захищали честь тернопільського «Інваспорту», потрапити до числа лауреатів удалося лише Мар’яні Хримко. В турнірі жінок завоювала титул віце-чемпіонки. Сьомими фінішували кандидати в майстри Ольга Концевич з Бережан і Руслан Пронозюк, одинадцятим — Анатолій Невожай, п’ятнадцятим — ще один кандидат у майстри Степан Кушнір.

Шашкістами тернопільського «Інваспорту» опікується тренер ДЮСШ «Інваспорт», майстер спорту Пантелеймон Яблонський.

На фото: на другій сходинці п’єдесталу пошани — Мар’яна ХРИМКО.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»