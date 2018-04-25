За рік до ювілею

Наприкінці минулого тижня в Березному на Рівненщині відбувся вже 24-й Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті заслуженого тренера України Станіслава Коваля. Змагання, в яких узяли участь три з половиною сотень юних атлетів, вперше в своїй історії набули статусу відкритих.

Усе через те, що в гості до українських борців приїхали їхні ровесники з Німеччини. Втім ця обставина не завадила виступити успішно вихованцям Тернопільської комунальної ДЮСШ із цього виду спорту. В своїх вагових категоріях друге місце виборов учень Тернопільської ЗОШ №24 Степан Жмурко, треті — Назар Бабінський із ЗОШ №17, Володимир Томбоштейн із ЗОШ №23, Арсен Товмасян із ЗОШ №24, Денис Гром із ЗОШ №4 і Владислав Поливко зі школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука.

Тернопільські борці тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту Володимира Лучанка.

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