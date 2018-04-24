Коли суперника застати зненацька

Після трьох підряд виїзних невдач гравці тернопільської «Ниви» нарешті порадували своїх прихильників перемогою. У Вишнівці, де минулої неділі в 23-му турі чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги приймали житомирське «Полісся», здолали конкурентів з рахунком 2:1.

Численні глядачі, які після тривалої перерви змогли насолодитися великим футболом, погодяться: їхні улюбленці передусім досягли успіху завдяки нестандартним діям у нападі. Пропустивши незадовго до завершення першого тайму, після відпочинку двічі зуміли досяги бажаного після того, як застали зненацька голкіпера суперників Олега Шевченка. Спочатку на 58-й хвилині Ігор Гатала, опинившись на ударній позиції, не гаючи ні миті, перехитрив стража воріт ударом у протихід. А на 79-й після розіграшу стандартного положення вже Олександр Дугієнко елегантно переграв усю захисну ланку суперників ударом п’яткою.

І хоча в завершальні, разом з компенсованими, десять хвилин додалося напруги через вилучення за другу жовту картку Анатолія Чорномаза, завойованим наші земляки не поступилися.

Інші результати 23-го туру: «Нива» (Вінниця) — «Буковина» — 0:1, «Арсенал» — «Агробізнес» — 0:5, «Львів» — «Прикарпаття» — 1:3, «Скала» — «Поділля» — 1:0.

У п’ятницю, 27 квітня, гравці «Ниви» вирушать до Івано-Франківська, де спробують, звичайно ж успішно, скласти іспит у грі з «Прикарпаттям», яке, як і волочиський «Агробізнес», уже гарантувало собі путівку до першої ліги.

Фото із сайту ФК «Нива»