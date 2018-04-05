Командою — п’яті

У Коломиї Івано-Франківської області визначилися лауреати чемпіонату України з пауерліфтингу серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. За нагороди змагань сперечалися дві з половиною сотні юних богатирів з усіх куточків нашої держави.

Честь збірної нашої області захищали учні Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Підопічним Тараса Карапульки і Артура Олійника вдалося завоювати три нагороди. «Срібла» удостоїлися Вадим Гаврилюк і Діана Лозінська, «бронзи» — Олена Канюка. Непогано виступили також Юлія Тимошевська (четверта), Назарій Любачівський (п’ятий), Дмитро Поляник і Владислав Фенц (шості) та Назарій Руцький (сьомий).

Тож у командному заліку вдалося посісти п’яте місце в четвертій віковій групі.

А. ЯЦИНА.

На фото: на помості — Діана ЛОЗІНСЬКА.

Фото з архіву автора