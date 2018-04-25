Круті віражі для наймолодших

Наступної неділі, 29 квітня, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення знову готовий порадувати наймолодших фізкультурників рідного міста. Спільно з обласним осередком Федерації велосипедного спорту України проведуть традиційні вже змагання «Круті віражі».

Наймолодших учасників віком від двох до чотирьох років разом з батьками запрошують узяти участь у перегонах на біго-велосипедах. А старших, віком до дванадцяти років, у кожній наступній віковій групі очікують уже справжні, як у дорослих, змагання з велоспорту. Місце зустрічі змінити не можна — центральна алея парку культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка. Реєстрація учасників розпочнеться о третій пополудні, початок змагань — о 16-й годині.

На переможців та всіх учасників очікують призи від партнерів Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення — торгової марки «Ласунка» і мережі магазинів «Спортландія».

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення.