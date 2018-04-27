Медалей завоювати не пощастило

Вихованці тернопільського «Інваспорту» взяли участь у двох чемпіонатах України з інтелектуальних ігор. Спочатку в Луцьку стосунки з’ясували шашкісти, пізніше в Рівному відбулися захоплюючі баталії шахістів.

За нагороди чемпіонату України з шашок-64 серед спортсменів з вадами зору сперечалися любителі цієї гри з 21-ї області нашої держави і Києва. Наш земляк, ветеран, майстер спорту Пантелеймон Яблонський, як завжди, був серед головних претендентів на звання лауреата. Однак на фініші трохи не пощастило — п’яте місце. Інший же тернопілець Петро Яськів фінішував 28-м.

А вчора у Рівному завершився чемпіонат України з шахів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. За честь тернопільського «Інваспорту» гідно постояла Тетяна Борисяк з Теребовлі, яка в турнірі жінок посіла високе шосте місце. Натомість Михайлові Макарику посперечатися за місце «під сонцем» не вдалося — підсумкова 32-га позиція. Географія змагань шахістів теж була широкою: на турнір приїхали представники 17-ти областей і столиці нашої держави.

На фото: за шаховою дошкою Тетяна БОРИСЯК (зліва).

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»