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19.04.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Медаль лише одна

У Херсоні визначилися лауреати чемпіонату України з вільної і греко-римської боротьби серед глухих спортсменів. За нагороди змагань боролися шість з половиною десятків атлетів з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Сумської областей і столиці нашої держави. 

П’ятеро вихованців тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» порадували своїх наставників Сергія Попика і Миколу Шуптара срібною медаллю Андрія Бріля, який фінішував другим у суперечці вільників, чия вага не перевищує 61 кілограм. Утім і четверо інших виступили непогано. Так само в турнірі з вільної боротьби Микола Василик у своїй ваговій категорії виборов четверте місце, Вадим Балабан, Андрій Думин та Іван Осос — п’яті.

Фото тернопільського «Інваспорту»

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Про автора

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