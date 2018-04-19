Медаль лише одна

У Херсоні визначилися лауреати чемпіонату України з вільної і греко-римської боротьби серед глухих спортсменів. За нагороди змагань боролися шість з половиною десятків атлетів з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Сумської областей і столиці нашої держави.

П’ятеро вихованців тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» порадували своїх наставників Сергія Попика і Миколу Шуптара срібною медаллю Андрія Бріля, який фінішував другим у суперечці вільників, чия вага не перевищує 61 кілограм. Утім і четверо інших виступили непогано. Так само в турнірі з вільної боротьби Микола Василик у своїй ваговій категорії виборов четверте місце, Вадим Балабан, Андрій Думин та Іван Осос — п’яті.

Фото тернопільського «Інваспорту»