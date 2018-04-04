Медалі з берегів Дніпра

Із надзвичайно хорошим повернулася минулого понеділка додому з Дніпра учениця Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Катерина Кухарчук. Під час чемпіонату України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату п’ятнадцятирічній уродженці Ланівців вистачило майстерності, сили духу і фізичної сили, щоби у ваговій категорії до 50-ти кілограмів стати чемпіонкою України серед юніорок і завоювати третє місце в турнірі дорослих.

Загалом же у змаганнях узяли участь 125 богатирів із вісімнадцяти областей нашої держави. Честь тернопільського «Інваспорту», окрім Катерини, захищав також тернопілець Едуард Каськів. На жаль, цього разу досвідчений сорокарічний майстер спорту не зміг утрутитися в боротьбу за нагороди найпрестижніших вітчизняних змагань — восьме місце в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 88-ми кілограмів.

Тернопільські ліфтери тренуються під керівництвом Віктора Юзчишина.

На фото: першою Катерину КУХАРЧУК привітала досвідчена чемпіонка України.

Фото тернопільського «Інваспорту»