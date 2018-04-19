Молодці! Але й на більше могли замахнутися

Сподівання на те, що волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» після успішно проведеного в Луцьку першого туру фінальної частини чемпіонату України серед жіночих команд суперліги не менш удало зіграють і в Южному на Одещині, на жаль, не виправдалися. Зазнавши трьох поразок у повторних матчах квартету найсильніших, підопічні Віктора Туркули змушені були задовольнитися бронзовими медалями чемпіонату, так і не змігши завоювати титулу віце-чемпіонок.

Уважно переглянувши минулого тижня прямі трансляції матчів за участю «Галичанки», автор цих рядків не міг не дійти висновку, що це саме той випадок, коли не справдилася відома народна мудрість «Виграє команда, а програє тренер». Як не прикро, але не полишало відчуття кинути «камінець» передусім до «городу» дівчат. Бо все ті ж Олена Стасівська, Олександра Міленко, Марина Мельниченко, Анна Єфременко, Оксана Яковчук, Оксана Мадзар і ліберо Тетяна Ротар виходили на майданчик у стартовій шістці. Та… вже в дебютному поєдинку з луцькою «Волинню» чи не з перших хвилин кудись поділася притаманна за півтора тижня перед тим упевненість. Не подали, не прийняли, одна за одною наштовхнулися на блок суперниць.

Наставник, звісно, прагнув утрутитися в події за допомогою тайм-аутів. Однак до його настанов волейболістки так і не дослухалися. Хіба Марина Мельниченко намагалася в нападі діяти з найменшою кількістю помилок. Тож 3:0 на користь «Волині» цілком закономірні. Дівчатам би після цієї невдачі зібратися гуртом, максимально сконцентруватися, налаштуватися на боротьбу не тільки в матчі з «Орбітою», а й у наступному з «Хіміком». Однак, підозрюю, зробити цього так і не вдалося. Адже вже через кілька годин, після виграшу «Хіміка» в запоріжанок, переповнювали позитивні емоції від того, що бронзові медалі їм гарантовані.

Тож виграна наступного дня одна з чотирьох партій у восьмиразових чемпіонок України стала єдиним позитивним моментом в ігровому плані. Запорізька «Орбіта», втративши шанси на п’єдестал, наостанок гучно «грюкнула» дверима. Спочатку подарувала надію нашим землячкам, поступившись «Волині» в п’ятьох партіях. А в завершальному очному двобої наочно проілюструвала всі, так би мовити, слабкі місця «Галичанки»: 25:10, 25:17, 25:19 — упевнена перемога «Орбіти» в трьох партіях.

На відміну від автора цих рядків, головний тренер «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» Віктор Туркула дівчат більше хвалив, аніж критикував. Мовляв, дуже молода команда, волейболісткам елементарно не вистачило досвіду виступів на такому рівні. В Луцьку почувалися спокійніше, тому і зіграли краще. А в Южному, на жаль, не впоралися з нервами.

Цілком можливо, що має слушність. Адже впродовж восьми років, після того як команда вперше в своїй історії виборола титул чемпіонок України, на п’єдестал пошани піднятися не вдавалося. Тож бронзові медалі для цього покоління колективу, без сумніву, є дуже хорошим результатом. Нових, ще вагоміших перемог прихильники команди очікуватимуть уже в наступному сезоні.

Під час урочистої церемонії нагородження вшанували не тільки призерів чемпіонату, а й найкращих у своїх амплуа гравців. До числа лауреатів потрапили і одна з двох найкращих догравальниць Олександра Міленко та одна з двох найкращих блокуючих Марина Мельниченко.

Фото з офіційного сайту ТНЕУ