М’яч над сіткою

Якщо плавці вже визначили лауреатів ювілейної 25-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе», то юні волейболістки, які займаються в Тернопільській ДЮСШ «Інваспорт», нещодавно змагалися за нагороди другого обласного етапу цих популярних змагань. Щоправда, в пляжному волейболі.

У турнірі взяли участь чотири дуети з Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I—III ступенів і Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру. Як і очікувалося, перемога дісталася фавориткам — Софії Яцьковій і Анастасії Смакоуз. Другими фінішували Діана Злепко із Софією Прийдун, третіми — Марина Міщук із Вікторією Дробною. А Юлія Галіцейська і Вікторія Брухівська з Теребовлі, які залишилися четвертими, без сумніву, набралися досвіду.

На фото: лауреати турніру разом з керівником тернопільського «Інваспорту» Олегом ЮЗЧИШИНИМ (зліва) і тренером Петром НИКОЛЮКОМ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»