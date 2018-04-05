Міні-футбол для школярів

Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з відділом освіти міської ради визначили лауреатів першості Теребовлянської об’єднаної територіальної громади з міні-футболу серед загальноосвітніх шкіл I—II ступенів. За чемпіонський титул сперечалися п’ять команд юних прихильників шкіряного м’яча.
Доволі таки напружені баталії в залі ігрових видів спорту стадіону «Колос» засвідчили, що звання переможців заслуговують школярі з Кровинки. Їхні ровесники з Підгайчиків вибороли друге місце, команда з Мшанця — третє.
Чемпіонів нагородили кубком, усіх призерів — медалями і грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Я. КОРОЛЮК.
Фото з архіву автора