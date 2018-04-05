Міні-футбол для школярів

Чудово розуміючи, що розміщені в усьому світі на сайтах новини не завжди об’єктивно висвітлюють дійсність, усе ж не маю морального права не згадати повідомлення «Кореспондента», «перепощеного» з популярного «Більду». Репортер німецького видання заявив, що після дебютного на французькому чемпіонаті Європи матчу збірних Німеччини та України знайшов у роздягальні наших співвітчизників порожні пляшки з-під пива і […]