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05.04.2018 автор:  Вільне Життя

Міні-футбол для школярів

Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з відділом освіти міської ради визначили лауреатів першості Теребовлянської об’єднаної територіальної громади з міні-футболу серед загальноосвітніх шкіл I—II ступенів. За чемпіонський титул сперечалися п’ять команд юних прихильників шкіряного м’яча. 

Доволі таки напружені баталії в залі ігрових видів спорту стадіону «Колос» засвідчили, що звання переможців заслуговують школярі з Кровинки. Їхні ровесники з Підгайчиків вибороли друге місце, команда з Мшанця — третє.

Чемпіонів нагородили кубком, усіх призерів — медалями і грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Я. КОРОЛЮК.

Фото з архіву автора

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